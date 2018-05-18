"Sahur ramazanda vazgeçilmez öğün"

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar, sahurun çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün olduğunu belirterek, "Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum." dedi.

Kocaağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar ile sahur arasında dengeli bir beslenme yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Oruç süresinin uzun olduğuna işaret eden Kocaağlar, şöyle devam etti:

"17-18 saati bulan açlık söz konusu. Dengeli beslenilmez ise 30 gün sonunda bize olumsuz sağlık dönüşleri oluyor.

İftarda birden ana yemeğe yüklenilmemesi gerekiyor. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Birden yükleniyoruz ve günlük almamız gereken enerjinin yüzde 65'ini iftarda tüketmiş oluyoruz. Biraz kendimizi kontrol altında tutup, hafif bir çorbayla hurmayla orucumuzu açıp, zeytin ve hafif bir salatayla bir başlangıç yapıp, en azından yarım saat mola verip sonra ana yemeğe geçebiliriz."