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"Sahur ramazanda vazgeçilmez öğün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar: - "Sahur bizim için çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün. Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz" - "Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum"

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar, sahurun çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün olduğunu belirterek, "Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum." dedi.

Kocaağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar ile sahur arasında dengeli bir beslenme yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Oruç süresinin uzun olduğuna işaret eden Kocaağlar, şöyle devam etti:

"17-18 saati bulan açlık söz konusu. Dengeli beslenilmez ise 30 gün sonunda bize olumsuz sağlık dönüşleri oluyor.

İftarda birden ana yemeğe yüklenilmemesi gerekiyor. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Birden yükleniyoruz ve günlük almamız gereken enerjinin yüzde 65'ini iftarda tüketmiş oluyoruz. Biraz kendimizi kontrol altında tutup, hafif bir çorbayla hurmayla orucumuzu açıp, zeytin ve hafif bir salatayla bir başlangıç yapıp, en azından yarım saat mola verip sonra ana yemeğe geçebiliriz."

- "Sahurda hafif besinler tüketilmeli"

Sahurda hafif ve tok tutucu besinler tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Kocaağlar, "Sahur bizim için çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün. Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum.

Sahurda hafif, kahvaltılık, peynir, zeytin, kuru baklagilleri, salata haline getirip tüketin diyoruz. Bunlar hem tok tutup hem de besleyici değerleri yüksek besinler. Yine tok tutmaya yönelik süt tüketimini öneriyoruz. Ramazanda özellikle sahurda pide yenilmesin. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi tok tutacak ekmekleri tercih etmeye çalışalım. Onun dışında fındık, ceviz ve badem gibi besinler tüketilebilir çok abartmadan." değerlendirmesinde bulundu.

- Sigarayı bırakmak için fırsat

Ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için de bir fırsat olduğunu dile getiren Kocaağlar, şöyle devam etti:

"Ramazan onlar için destekleyici olabilir. Neden destekleyici olabilir? Zorunluktan dolayı içemeyecekler. Kendilerini disipline etmeye karar verirlerse yani 'Ben sigarayı bırakacağım' düşüncesini kafalarına sokarlarsa belki ramazan süreci onlara destek olabilir. Sigarayı bırakma aşamasında yaşadığımız bir diğer sorun da böyle atıştırmalıklara, çerezlere, çekirdeğe, abur cuburlara yönelme ve kilo alma gibi sorunlara seyredebiliyor. Ona da önlem almak çok önemli."

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