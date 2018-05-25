"Sahurda tok tutması için tüketilen besinler ağız kokusuna yol açıyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Gülcan Bahadırlı, "Sahurda tok tutması için tüketilen süt, peynir, yumurta ağız kokusunun artmasına neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahadırlı yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda ağız kokusunun sebepleri ve önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ağız kokusunun (halitozis) yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın herkesi etkileyebilen bir sorun olduğunu aktaran Bahadırlı, alınan gıdalarla oluşan ağız kokusunun geçici bir durum olduğunu ve 24-72 saat içerisinde geçtiğini ancak zamanla geçmeyen ağız kokusunun tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bahadırlı, bazı karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, akciğer enfeksiyonları, tonsiller (bademcik) enfeksiyonlar, sinus enfeksiyonları ve hormonal değişiklikler gibi medikal durumların ağız kokusuna neden olurken, kötü kokunun sebebinin sıklıkla ağız kaynaklı olduğunu ifade etti.

Bahadırlı, ağız kuruluğu, diş çürükleri, diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, kırık ya da pürüzlü yüzeyi bulunan dolgular, apseler, ağız kanseri gibi durumların da ağız kokusunun sebepleri arasında yer aldığını dile getirdi.