Sahuru beklerken internetten alışveriş yaptık

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU/UĞUR ASLANHAN - Tüketiciler, sahuru internetten alışveriş yaparak bekledi. Sahur öncesi saatlerde internetten yapılan alışverişler önceki aya göre 2'ye, geçen yılın aynı dönemine göre 5'e katlanırken, internette en çok gıda ve içecek ürünleri alındı.

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüketicilerin sahur nedeniyle geceleri daha uzun süre uyanık kaldığını, bu nedenle diğer aylara kıyasla ramazanda 22.00 ila 06.00 saatleri arasında satışlarda belirgin artışlar yaşandığını kaydetti.

Fedar, "22.00 ila 01.00 saatleri arasında ise satış artışı en üst düzeye çıkıyor. Öyle ki, bu saatler arasında gıda kategorisinde gerçekleşen satışlar, günlük ortalamanın 1,5 katına ulaşıyor." dedi.

GittiGidiyor'un satış verilerine göre, ramazan ayında un ve çay gibi ürünlerin satışında artış gerçekleştiğini kaydeden Fedar, "Platformumuzun mobil verilerine baktığımızda ise ramazan ayında saat 02.00 ila 05.00 arasında site trafiğinde yüzde 220, saat 03.00 ila 04.00 arasında ise yüzde 290 artış yaşandığını görüyoruz." diye konuştu.