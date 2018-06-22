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Said Nursi'nin talebesinden Erdoğan'a destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı: "Şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğimizi tekraren ilan ediyoruz"

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı, "Şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğimizi tekraren ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırıncı, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklamasında, "16 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümetlerinin devam etmesinin hem Türkiye hem de İslam alemi için çok büyük zaruret olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde hakikati haykırmaya devam edeceğini belirten Mehmet Fırıncı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, insanlığa ve İslamiyet'e çok büyük hizmetler etmiştir. Onun kahramanca mücadelesi pek tabii ki 'zındıka komiteleri'ni rahatsız etmiş ve her türlü şer odağının hedefi haline getirmiştir. Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğimizi tekraren ilan ediyor ve milyonlarca mensubu bulunan 342 sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderleri olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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AK Parti hükümeti Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

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