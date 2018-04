Saim Alpaslan’dan teşekkür ve birliktelik mesajı

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde tek başına yönetim oluşturacak olan Saim Alpaslan, yapılan seçimler sonrasında oda üyelerine teşekkür mesajı yayınladı.

Yayınladığı mesajda seçime katılan herkese teşekkür eden ve birlik ve beraberlik vurgusu yapan ATSO Başkanı Saim Alpaslan “Sonuçlanan seçimler sonrasında bizi destekleyen ve desteklemeyen her tacirimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Patnos, Diyadin, Tutak, Eleşkirt, Taşlıçay ve Hamur ilçelerimizden Ağrı’ya gelen, hasta yatağından kalkarak gelip oy kullanan, oy kullanmak için saatlerce sıra bekleyen tüm tacirlerimize teşekkür ediyorum. Bizim hizmet ve yönetim anlayışımızda, bize oy veren veya vermeyen diye bir kavram yok. Her tacirimizin sorununda, onların yanında olacağız” dedi.

Seçimlerin oldukça demokratik bir şekilde geçtiğini ve bu nedenle her iki rakibine de teşekkür eden Alpaslan" Sayın Kemal Aslan’a, ve Sayın Mehmet Erat’a seçim sürecindeki nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok temiz bir seçim süreci geçirdik. Seçimin öncesinden sonrasına kadar demokratik kurallar çerçevesinde seçimi birlikte yürüttük. Ağrı halkı şunu bilmeli ki Sarı listedeki isimlerde, Beyaz listedeki isimlerde bizim hemşerilerimiz. Seçim sürecinde bir rekabet duygusu oluşsa da, bu memleketin her bireyinin bizim yanımızda büyük bir kıymeti var. Listelerde aday olan tüm arkadaşlara da bu vesile ile teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.