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Saint Antuan Kilisesi'nde Noel Ayini...

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu.

Saat 21.00'de başlayan Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu. Küçük bir kız çocuğu ise ilahi okudu. Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayin, yaklaşık 1 saat sürdü. Ayine, İstanbul'da yaşayan Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacıyla gelenler katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da ayine katılanlar arasında yer aldı.

Öte yandan; kilise girişinde polis, gelenlerin çantaları ve üzerlerini tek tek aradı.

(FOTOĞRAF)

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