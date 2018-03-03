Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "40'lar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri"nde, şair Arif Ay okurlarıyla buluştu.

Söyleşiyi yöneten hikayeci-eleştirmen Necip Tosun, TYB Mehmet Akif Divanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Ay'ın, Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Ay'ı "ne bürokrasinin ışıltısına kapılmış, ne siyasete ayağı takılmış, edebiyata odaklanmış bir hayat sürmüş bir kişi" olarak tanımlayan Tosun, "Benim kuşağımın da ağabeyi, 30 yıllık yol arkadaşımdır. Kendisi edebiyat hayatına 1975'te Denizi Giymek adlı şiirle başladı, 1978'de de ilk şiir kitabını yayınladı." diye konuştu.

Tosun, söyleşinin, edebiyat merkezli olmakla birlikte hayatı yorumlamak, geçmişe bakmak ve birikimi aktarmayı da içinde barındıracağını ifade etti.

- "Bu etkinlik edebiyat tarihimizde yer alacak"

Arif Ay da böyle bir etkinlikle yazarlar ve okurlarını buluşturmasından dolayı TYB'ye teşekkür etti.

"40'lar Meclisi"nin güzel bir isim olduğunu belirten Ay, edebiyat tarihinde yer alacak böyle bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.