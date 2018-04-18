Şair Cemal Safi cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

Ankara'da dün vefat eden şair Cemal Safi, cuma günü Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Gümüşköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cemal Safi'nin vefatına ilişkin TOBB ETÜ Hastanesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 1938 doğumlu şairin hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün vefat ettiği belirtildi.
Safi'nin 10 ay önce geçirdiği beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği olduğu kaydedilen açıklamada, ağızdan beslenememesi sebebiyle tedavisinin solunum cihazına bağlı ve mide tüpü ile beslenerek devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Ekim 2017 tarihinde hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatan şair Cemal Safi'nin, son 2 ayda bilinci kapalı olarak tedavisi sürdürülmekteydi. 17 Nisan 2018'de kalp ve solunumunun durması sonucu hayatını kaybetmiştir. Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Safi'nin cenazesi, 20 Nisan Cuma günü Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Gümüşköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
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