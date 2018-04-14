Şair Hüseyin Atlansoy TYB’de düzenlenen programa konuk oldu

Şair Hüseyin Atlansoy, Türkiye Yazarlar Birliği’nde (TYB) düzenlenen "40’lar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri" programının konuğu oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yıl kutlamaları dahilinde, düzenlenen ‘40’lar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri’ programının konuğu şair Hüseyin Atlansoy oldu. TYB Mehmed Âkif Divanında gerçekleştirilen söyleşiyi hikayeci-eleştirmen Necip Tosun yönetti. Programa, TYB Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Muhsin Mete, TYB Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Turan Günaydın, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Mahmut Erdemir, şairler, yazarlar ve Atlansoy’un okuyucuları katıldı.

Şair Hüseyin Atlansoy da edebiyat yolculuğunu anlattığı konuşmasında, şiir yazmaya genç yaşlarda başladığını, ilk şiirinin değerlendirmesini de Nabi Avcı’nın yaptığını söyledi.

Atlansoy, küçükken edebiyat alanına kendisini pek yakın hissetmediğini, aslında uzay geometrisiyle ilgilenen bir matematikçi olmak istediğini anlattı. Ancak İstanbul’da 1982’de ilk şiirini yazdıktan sonra edebiyat alanına yöneldiğini aktaran Atlansoy, "Neredeyse vazgeçiyordum ki şiir bir şekilde beni yakaladı. Aslında bundan rahatsız olmadım. Daha sonra ’İntihar İlacı’ isimli ilk kitabımı çıkardım" diye konuştu

36 yıldır edebiyatın içinde olduğunu, ilk şiirleri ve yayınlanmış kitapları hakkında bilgiler veren Atlansoy, “Bir şey yazdığınızda o yazılan hakikatten şiir ise o sizde ben bittim hissi oluşturuyor. Özellikle öyle bir intiba bırakmayan şiir ise çok sinmiyor içinize” dedi.

Necip Tosun’un, "Senin de şiir yayınlamaya başladığın dönem için 1980 kuşağı gibi bir adlandırma yapıldı. Bu adlandırma üzerine neler söylemek istersin? Mesela kendini 1980 kuşağı içinde görüyor musun" sorusuna ise Atlansoy şöyle cevap verdi: “Evet. Bir 80 kuşağı var. Yalnız bu dönemle kayıtlanabilecek bir durumu işaret etmiyor. Ayrıca, 80 kuşağı dediniz ise doksan niye denilmesin. Ya da 2000’ler. Söyleyecek sözü olanlar için dönem çok da önemli değildir.”