Şair Memduh Cumhur vefat etti

İSTANBUL (AA) - Şair, eczacı ve TRT İstanbul Radyosu eski solistlerinden Memduh Cumhur, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhur, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Kültür tarihçisi Dursun Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Memduh Bey sevdiğimiz bir insandı, kültürlü, İstanbul beyefendisi olarak bilinen bir arkadaşımız, dostumuzdu. Tabii ki bütün dostları gibi ben de haberini alınca üzüldüm. Osmanlı tarihine olsun, yakın tarihe olsun aşina bir kimseydi, musikişinastı. Yıllarca TRT'de çalıştı. Üzüldük tabii, Allah rahmet eylesin." dedi.

Araştırmacı yazar Şamil Kucur da Memduh Cumhur'un Osmanlı'dan bugüne edebiyat, tarih, musiki, tasavvuf ve kültür camiası içinde yetişen nadir şahsiyetlerden olduğunu söyledi.

Cumhur'un son günlerinde, Cenab-ı Hakk'a olan vuslat ve kavuşma özlemini dile getirdiğini anlatan Kucur, "Şiirleri ile dostluk üzere, sohbetleriyle davudi sesiyle gönülden okuduğu şarkılarıyla bir dost, bir İstanbul beyefendisi aramızdan ayrılmasının üzüntüsü içerisindeyiz. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.