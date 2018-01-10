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Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 21:19 | Son Güncelleme 6 saat önce

İzmit’te, sürücüsünün temizlik yaptıktan sonra üzerinde anahtarını unuttuğu özel halk otobüsü çalındı. Sürücü, ticari taksi ile peşine düştüğü aracın önünü keserken, çalan kişi koşarak kaçtı

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü terminalde temizledi.

ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKTI

Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakarak çevrede dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kişi aracı çalıştırarak çaldı.

TAKSİYLE PEŞİNE DÜŞTÜ

Otobüsün çalındığını gören Kazım Bozkurt, hemen bir taksiye binerek aracın peşine düştü. İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde aracı yakalayan şoför, taksiyle önünü kesti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu sırada direksiyondaki hırsız, hızla araçtan inerek koşarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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hırsız izmit Taksi halk otobüsü

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
anahtari üzerinde unutursan köpege salam emanet etmeye benzer
arkadaş çok eğlenceli olay yahu... 1. hırsız belediye otobüsünü neden çalıyor? yani napacaksın onu? ayıca üzerinde hangi durağa geldiğini haber verecek olan gps vericisi var. 2. şoför taksi ile önünü kesince adam kaçıyor. ahaha iyi baktınız mı belki otobüsün üzerindedir ...
Hırsız kesin Akp lidir. Yakında bakan yaparlar
Kısa metrajlı bir film çekilmiş beyler...
EĞİTİM AMAÇLI ALMIŞTIR. BELKİ ŞOFÖR OLARAK BŞB SİNE GİRECEKTİR...!
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