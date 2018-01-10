Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü terminalde temizledi.
ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKTI
Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakarak çevrede dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kişi aracı çalıştırarak çaldı.
TAKSİYLE PEŞİNE DÜŞTÜ
Otobüsün çalındığını gören Kazım Bozkurt, hemen bir taksiye binerek aracın peşine düştü. İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde aracı yakalayan şoför, taksiyle önünü kesti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bu sırada direksiyondaki hırsız, hızla araçtan inerek koşarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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