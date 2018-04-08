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Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 10 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle oynayan Ş.B. şakalaştığı amcasının oğlu Kemal B'yi av tüfeğiyle kazara vurdu.

Silah sesini duyan çocukların yakınları,112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Osmaniye'den ailesiyle misafirliğe geldiği öğrenilen Kemal B'nin cenazesi, otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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10 yaşındaki çocuk av tüfeği Gaziantep kazara Nurdağı

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