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Sakarya 2. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

Etkinlikte görücüye çıkan güvercinler göz doldurdu

Sakarya'da 2.Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde birbirinden güzel güvercinler görücüye çıktı.

Arifiye ilçesinde düzenlenen festivalde, birbirinden güzel güvercinler, duruşları, gözleri, gagaları, paçaları gibi birçok özelliğiyle birbiriyle yarıştı.

Sertifikalı hakemler tarafından titizlikle incelenen güvercinler, festival katılımcıları tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışma sonunda ilk üçe giren güvercin sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi.

- "Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Festival Tertip Komitesi Başkanı Metin Yılmazer, yaptığı açıklamada, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Festivalin, güvercinlerin tepeli kostüm olanlarının, rengiyle kostümüyle paçasıyla alakalı özelliklerine göre puanlandığı bir yarışma olduğunu belirten Yılmazer, "Burada bütün güvercinsever arkadaşlarla buluşuyoruz. Ziyaretçi sayımız bin 500'ün üzerinde. Festivalimizi geçen yıl bin 200 kişi ziyaret etmişti, bu yıl sayı biraz daha arttı. Yarışan kuşlarımız taşıdıkları özelliklerine göre puanlandı. Bir de masa üzerindeki duruşları, renkleri ve görünüşleriyle görsel ziyafet veren kuşlar da ayrı bir kategoride yarıştı. Oraya da 200'ün üzerinde kuş katıldı." diye konuştu.

Festivale katılımın beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Yılmazer, etkinlik alanında kuşseverlerin kuşlarını ziyaretçilere gösterdiği, alışverişin de yapıldığı pazar alanı kısmının da bulunduğunu aktardı.

Antalya, Samsun, Yozgat, Elazığ, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bilecik gibi Türkiye'nin birçok ilinden kuşseverlerin festivale ilgi gösterdiğini anlatan Yılmazer, "Yarışmada ilk üçe giren kuşlarımıza da ödül verdik. Organizasyonumuz, sosyal medyadan, festivallerden birbirini tanıyan insanların buluşma yeri gibi oldu. Gelen arkadaşlar burada olmaktan memnundu, biz de memnun olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon kurma çalışmalarının da olduğunu belirten Yılmazer, kurulması durumunda federasyonun merkezinin Sakarya, federasyonun etkinliklerinden birisinin de bu festival olacağını söyledi.

Kostüm güvercinlerinin tamamen görüntülerine göre değerlendirilen süs güvercinleri olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Bu kuşlar daha çok hobi olarak besleniyor. Güvercin besleyenler genelde çocuk yaşta başlıyor yetişkin olduklarında da hala bu sevdaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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