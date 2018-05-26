Sakarya Atatürk Stadının satılması

"Her platformda Sakarya'nın sesini, talebini duyurmaya çalıştık. Mecliste gündeme getirdik, sokakta imza kampanyası düzenledik, yargı sürecine destek verdik, Başkentte, yerelde yetkililerle bir araya geldik. İktidarın, 16 yılın sonunda bugün söylediklerini o zaman kendilerine anlattık; 'Stadyum kent merkezindeki son yeşil alan, satmayın. Alışveriş merkezi yapıp halkımızı betona boğmayın. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, Sakaryalının parka ihtiyacı var.' dedik."

Stadın satış planına karşı ilk günden beri mücadele yürüttüklerini aktaran Özkoç, şunları ifade etti:

Özkoç, yazılı açıklamasında, Sakarya Atatürk Stadının AVM yapılmasıyla ilgili imar planının 2015'te mahkeme kararıyla iptal edildiğini, TOKİ'nin daha sonra benzer içerikte ikinci bir plan hazırlayarak stadın satışını gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, iktidara gelmeleri halinde satışı gerçekleştirilen Sakarya Atatürk Stadının geri alınarak herkesin yararlanacağı bir parka dönüştürüleceğini kaydetti.

Özkoç, stadın Sakaryalılar için sadece yeşil alan olmadığını, deprem anı ve sonrasında kendileri için hayat kurtarıcı olduğunu yaşayarak, acı tecrübelerle gördüklerini belirterek, hükümetin mahkemenin "kamu yararı yoktur" kararını hiçe saydığını iddia etti.

İnsanların "Stat park olsun." diye topladıkları binlerce imzanın görmezden gelindiğini savunan Özkoç, "Sakarya'ya sözümüzdür, iktidarımızda stat geri alınacak ve tüm insanlarımızın yararlanacağı, çocuklarımızın koşup oynayacağı ve üç kuşak buluşacağımız bir parka dönüştürülecek." açıklamasını yaptı.

