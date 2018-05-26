Sakarya Atatürk Stadının satılması

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, iktidara gelmeleri halinde satışı gerçekleştirilen Sakarya Atatürk Stadının geri alınarak herkesin yararlanacağı bir parka dönüştürüleceğini kaydetti.
Özkoç, yazılı açıklamasında, Sakarya Atatürk Stadının AVM yapılmasıyla ilgili imar planının 2015'te mahkeme kararıyla iptal edildiğini, TOKİ'nin daha sonra benzer içerikte ikinci bir plan hazırlayarak stadın satışını gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Stadın satış planına karşı ilk günden beri mücadele yürüttüklerini aktaran Özkoç, şunları ifade etti:
"Her platformda Sakarya'nın sesini, talebini duyurmaya çalıştık. Mecliste gündeme getirdik, sokakta imza kampanyası düzenledik, yargı sürecine destek verdik, Başkentte, yerelde yetkililerle bir araya geldik. İktidarın, 16 yılın sonunda bugün söylediklerini o zaman kendilerine anlattık; 'Stadyum kent merkezindeki son yeşil alan, satmayın. Alışveriş merkezi yapıp halkımızı betona boğmayın. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, Sakaryalının parka ihtiyacı var.' dedik."
Özkoç, stadın Sakaryalılar için sadece yeşil alan olmadığını, deprem anı ve sonrasında kendileri için hayat kurtarıcı olduğunu yaşayarak, acı tecrübelerle gördüklerini belirterek, hükümetin mahkemenin "kamu yararı yoktur" kararını hiçe saydığını iddia etti.
İnsanların "Stat park olsun." diye topladıkları binlerce imzanın görmezden gelindiğini savunan Özkoç, "Sakarya'ya sözümüzdür, iktidarımızda stat geri alınacak ve tüm insanlarımızın yararlanacağı, çocuklarımızın koşup oynayacağı ve üç kuşak buluşacağımız bir parka dönüştürülecek." açıklamasını yaptı.
71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu
Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum