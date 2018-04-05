Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden şehir kütüphanesine yeni eser

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Kültür ve Doğanın Her Rengi Sakarya’ isimli tanıtım kitapçığıyla şehir kütüphanesine yeni bir eser kazandırdı.

Sakarya’nın turizm, tarım, sanayi, ekonomi, spor, sosyal, tarih gibi başlıklarının yer aldığı kitapçık hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanarak şehrin tanıtımında büyük bir rol üstlenecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Sakarya’nın tüm yönleriyle ele alındığı kitapçığın şehrin tanıtımında büyük rol oynayacağını kaydetti.

Aktürk, “Sakarya, birçok güzelliği içerisinde bulunduran nadide şehirlerden biri. Denizi, gölü, nehri, yaylaları, şelaleleri, tarihi, tarımı, turizmi ile doğanın tüm renklerinin insana huzur verdiği bir şehir. Bu güzelliklerin keşfedilmesi, Sakarya’nın tüm yönleriyle tanıtılması için böyle bir çalışmanın çok faydalı olacağını düşündük. Çalışmalarımızı başlattık. Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Kitapçığın ayrı bir özelliği de 2 farklı dilde yayınlanması oldu. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırladık. Yabancı misafirlerimizin de faydalanacağı bu çalışmanın şehrimizin değerlerinin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenecektir” dedi.