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Sakarya Büyükşehir’de görev değişiklikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurumun bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimi yapıldığı ifade edildi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimleri yapılmıştır.

Sakarya Büyükşehir’de görev değişiklikleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kurumun bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimi yapıldığı ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimleri yapılmıştır. Gelirler Şube Müdürlüğü görevine Elife Bakırtaş, Satınalma Şube Müdürlüğüne Fuat Bilgin getirilmiştir. İdari İşler Şube Müdürlüğüne Ömer Akçal, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne Atilla Aydoğan atanmıştır. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ise Erhan Şakiroğlu devralmıştır. Görev değişikliklerinin hayırlı olmasını diliyor; çalışma arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Sakarya Büyükşehir’de görev değişiklikleri

Sakarya Büyükşehir’de görev değişiklikleri

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