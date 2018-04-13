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Sakarya Büyükşehir’den sıfır atık projesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi’ni uygulamaya başladı.Hayata geçirilen ’Sıfır Atık’ Projesi ile atıkların kontrol edilmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir’den sıfır atık projesine destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi’ni uygulamaya başladı.
Hayata geçirilen ’Sıfır Atık’ Projesi ile atıkların kontrol edilmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, bakanlık tarafından ülke genelinde başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya başladıklarını söyleyerek, "Atık Yönetimi Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükşehir Belediyesi idari binalarına sıfır atık metaryallerini yerleştirdik. Proje ile alakalı kurumumuz çalışanlarına bilgilendirme broşürleriyle beraber eğitim çalışması düzenlendik. Ayrıca Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki öğrenci kardeşlerimize de ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili sunumlar yaptık. Atıkların kontrol edilmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir’den sıfır atık projesine destek

Sakarya Büyükşehir’den sıfır atık projesine destek

Sakarya Büyükşehir’den sıfır atık projesine destek

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