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Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.A.'nın (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. N.A.'nın damadı M.İ., kayınvalidesinin, eşini ve kızını yüzleştirdiğini belirterek, "Kayınpederim F.A.'ya 'Ben yaptım mı kızım?' diye sorunca o da 'Defalarca yaptın baba' dedi. Kız dışarı çıktı, kayınpederim bir defa yaptığını ve Kuran'a el basacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Kocaali'de kızı F.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.A.'nın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan N.A., eşi V.A., çiftin oğlu İ.A ve damadı M.İ. ile tarafların avukatları katıldı.

"CEP TELEFONUNU KAYIT İÇİN KAPININ ALTINA YERLEŞTİRDİK"

Tanık olarak dinlenen M.İ., kayınvalidesinin eşi ve kızını yüzleştirdiğini, olayın ortaya çıkmasının ardından kayınvalidesinin evi terk ettiğini belirterek, "Sanık benim kayınpederimdir. F.A.'ya cinsel içerikli filmler izletmiş. Bazı şeyler yapmış. Eşim bunları bana anlattı. Kamera aldım. Eşimle beraber Karasu'da bulunan eve gittik. Kayınpederim, kayınvalidem ve F.A. oradaydı. Kayınpederim işkillendi. Kayınvalidemi odaya çekti, 'Hayırdır ne oluyor?' dedi. Bu arada kamerayı yerleştiremedik. Cep telefonunu kayıt için açıp kapının altına yerleştirdik. Telefonu koyduktan sonra biz de dinlemeye başladık.

"DEFALARCA YAPTIN BABA"

Kayınvalidem sanığa cinsel istismarda bulunup bulunmadığını sordu. Kayınpederim inkar etti. Israr üzerine sanık F.A'yı içeriye çağırdı. Kayınvalidem ikisini yüzleştirdi. Kayınpederim F.A.'ya 'Ben yaptım mı kızım?' diye sorunca o da 'Defalarca yaptın baba' dedi. Kız dışarı çıktı, kayınpederim bir defa yaptığını ve Kuran'a el basacağını söyledi. Bir defa yaptığını kayınvalideme itiraf etti. 'Bir daha yapmayacağım yemin ederim, Kuran'a el basarım dedi. Kayınvalidem ikna olmayınca evi terk etti" dedi.

"KIZ KARDEŞİME DOKUNMAYA KALKTIĞINI SÖYLEDİ"

İ.A. ise babasının daha önce telefonundaki kız arkadaşlarının numaralarını alıp aradığını anlatarak şunları söyledi:

"Ben olayın olduğu gün evde değildim. Eve geldikten sonra olayın olduğunu öğrendim. İlk etapta kız kardeşim F.A. korktuğundan dolayı söylemedi. Sonrasında annemlere anlatmış, sonra bana da anlattı. Bu olayın hepsini tamamen anlattı. Polis merkezinde bu konuda ifade vermiştim. Annem ve babam konuşmaya başladılar. Gizli olsun diye odaya götürdü annem babamı. O gün ablam S. ve eniştem de vardı. Odada konuşurlarken biz kapının dışında altına koyduğumuz telefon ile kayıt yapıyorduk. Köyde kız kardeşime dokunmaya kalktığını söyledi. Ses kayıtlarında da bu duyulmaktadır. Aslında olmuş bir şeyi inkar etmektedir.

KIZLARININ ARKADAŞLARININ NUMARALARINI ALIP ARAMIŞ

İddia edilen olayları görmedim. Babam benim kız arkadaşlarımın da telefonlarını zorla alıp arardı. Kız kardeşime dokunmaya çalışıyordu, kız kardeşim kaçıyordu. Babam evde cinsel içerikli filmler izlerdi, kendim de gördüm."

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Söz alan N.A ise iddiaları kabul etmeyerek, "Beyanları kabul etmiyorum. Hepsi kurulup gelmişler" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye cevabın geldiğini ve incelenme sürecinde olduğunu belirterek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu sapığı serbest bırak ama üniversite öğrencilerini adalet dediği için bir yıl tutuklu yargıla ohh ne güzel adalet
allahım allahım nerelere gidiyoruz ne oluyor
nekadar da mide bulandırıcı birşey kimin eli kimin cebinde anlamadım ensest içinde eneset resmen...
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