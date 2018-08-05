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Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce şoke oldu.

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü. İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.

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DHA


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3 metrelik yılanı görünce şoke oldular3 metrelik yılanı görünce şoke oldular
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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı yılan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah belanızı versin Allah o hayvanı boşuna mı yarattı? ayrıca size can alma yetkisini hangi rab verdi ? DOĞADA Kİ EN YIRTICI VE TEHLİKELİ VARLIK İNSANDIR.
yaw boş boş konuşmayın her yaratığın bir yaradılış amacı var illaki adam napsın 3m yılanı görünce öldürcek tabi. sen evinde fare olda besliyomusun çıkıp gitmesinimi bekleyeceksin
Korkaklarin genelde yapacağı is
YILANDA İNSAN GİBİ BU DOGANIN CANLISI YETKILI BİRİNİ ÇAGIRABİLİRLERDİ.İNSANA KARSI TEHLIKE ARZ DURUMLARINDA ETKİSİZ HALE GETRILEBILIR
Allah Allah ne işi varmış ki doğada ilginç..Bravo valla böyle bir güzelliği yok edene..Geçen günde yılan kartalını kürekle öldüren vardı..Allah bu tipleri başımızdan eksik etmesin sonra doğal yaşam falan gelişir Allah korusun..
sanki iyi bir halt yemis gibi angut herif poz veriyor.. o yilan dogaya senden kat be kat daha yararli..
Herkes işçileri kötülemiş hiçbiriniz can korkusu yaşamamış anlaşılan , size kalsaydı herşeyinizi bırakıp kaçardınız anca
bu iyi büyümüş ama yılanları koyde öldürmeyin yoksa fareler yer sizi
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