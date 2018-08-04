Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Serbay Baş, evinin önünde park halindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki spor aracına bineceği sırada tampon kısmında hasar olduğunu fark etti.

ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİĞİNİ SANDI

Aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini düşünen Baş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Baş, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını incelediğinde otomobile köpeklerin saldırdığını gördü.

KEDİYİ YAKALAMAK İÇİN ARABAYI PARÇALADILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 köpeğin sokakta bir kediyi kovaladığı ve kedinin otomobilin altına girdiği sırada araca zarar verdikleri görüldü. Kediyi yakalayamayan köpeklerin otomobilin tampon kısmını ısırarak parçaladıkları kameraya yansıdı. Bir köpeğin araç etrafında dolaşırken diğerlerinin aracın tamponunu ısırdıkları görülürken, 3 köpeğin otomobilin altındaki kediyi yakalamak için yaklaşık 15 dakika uğraştıkları görüntüde yer aldı.

"BU SALDIRI BİR İNSANA YAPILABİLİRDİ"

Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluştuğunu ifade eden Serbay Baş, "Aracın yanına indiğimde fark ettim, kamerayı inceledim orada anladım konunun ne olduğunu. Tampon kısmını ısırarak parçalamışlar. Ben hayvanları severim, ben de bir hayvanseverim ancak bu saldırının bir insana yapıldığını düşündüğümde zararın belki de onarılamayacak şekilde olacağını düşünüyorum. Köpekler, biz insanların dostları ancak aralarında aşırı saldırgan olanlar var. Böyle olanların barınakta rehabilite edilebileceğini düşünüyorum. 4 bin lira zararımız oluştu aracı servise gönderdik, onarılıyor şu anda. Allah beterinden korusun" dedi.



