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Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca'da ormanlık alanda patileri kesilmiş bulunan ve dün akşam ölen yavru köpeğe ilişkin, 'İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde' dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı açıklandı. İfadesi alınan operatör serbest bırakıldı.

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu , Sapanca'da ormanlık alanda patileri kesilmiş bulunan ve dün akşam ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde" dedi.

Vali Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor" diye konuştu.

Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

VAHŞETLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, bacakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi. Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre yavru köpeğin ölümüne neden olayan olayla ilgili olarak bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı açıklandı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, ölen yavru köpeğin bulunduğu saatte ormanda çalışma yapan kepçe operatörünün gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin, 13 Haziran günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22.30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakta" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İ.M.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu aşamada, Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, savcılık koordinesinde kurduğu özel ekiple konuyu detaylı şekilde araştırıyor.

OPERATÖR SERBEST BIRAKILDI

Sakarya'da yavru köpeğin işkenceye maruz bırakıldığı alanda çalışma yürüten kepçe operatörü, ifadesinin alınmasının adından serbest bırakıldı.

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