Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'tahtakurusu' şikayeti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görülen tahtakuruları hasta yakınlarını tedirgin ederken, Başhekim Akif Çakar, iddialar üzerine yaptığı açıklamada,"Refakatçi koltukları artık tahta değil metal olacak, siparişleri verdik" diye konuştu

Sakarya'da şehrin göbeğinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) 'nde tahtakurusu görüldüğü iddiaları, hasta yakınlarını korkuttu.

Hafta sonu hastanenin yataklı servisinde kalan refakatçiler, koltuklarda tahtakuruları görüldüğü yönünde şikayette bulundu. Şikayetle, hasta ve hasta yakınları arasında paniğe sebep oldu.

Hastane yönetiminden şikayetler üzerine yaptığı açıklamada haşerenin görüldüğü ahşap koltukların değiştirildiği belirtilerek, "Sakarya Üniversitesi Egitim ve Araştırma Hastanemizde ahşap aksamlı refakatçi koltukları olup bu koltuklarda tahta kurusu tespit edilmesi üzerine mevcut refakatçi koltuklarından 200 adedi metal aksamlı yeni refakatçi koltukları ile değiştirilmiştir. Buna ilave olarak 270 adet yeni metal aksamlı refakatçi koltuğu temini için alım işlemleri tamamlanmış olup teslimatı beklenmektedir. Ayrıca haftalık olarak haşerata karşı servislerimizde ilaçlama yapılmakta olup, lüzumu halinde ilaçlama işlemi daha sık olarak da yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hastanede haftalık olarak yapılan ilaçlamanın, haşerenin temizlenmesi için sıklaştırıldığı belirtildi.

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