Sakarya fındığı Çinlilere tanıtıldı

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret iş birliğini geliştirmek üzere kente gelen Çin şirketi heyetine, Sakarya'da üretilen fındığın özellikleri ve üretimi hakkında bilgi verildi. Sakarya Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya'nın dünyanın en fazla fındık üreten yerlerden biri olduğunu söyledi. Fındığın, Türkiye'nin tekelinde olan bir ürün olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Son derece iyi üretim planlaması, pazarlama politikaları izlenirse çok daha fazla bu işten ülkemiz, çiftçilerimiz istifade edebilir. Tabi bu bir organizasyon meselesi, tüketim artelleri oluşturma ve pazarlama önemli." diye konuştu. Vali Balkanlıoğlu, birim alanlarda daha fazla fındık üretmenin yanı sıra çok iyi fiyatlarla uygun bir şekilde pazarlamanın organizasyon meselesi olduğunu dile getirerek, "Çin, nüfusu kalabalık ülkelerin başında geliyor. Buralarda pazar oluşturmak önemli. Bir zamanlar hiç ihtiyaç görülmeyen, hiç yemediğimiz birçok lezzetleri arar hale geliyoruz zaman içerisinde. Çinlilerin fındığı çok yakından tanıyan bir ülke olmadığı yönünde ifadeler var. Fakat bunu tattırmak ve pazarlanabilir bir değer haline getirmek de biraz çaba gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Erdemir, Türkiye ve Sakarya'daki fındık üretimi hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Çin şirketinin CEO'su Fei Lihua da ticaretin insanlığın en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Türkiye'yi tanımak, ürünleri yakından görmek ve bunlarla ilgili ileriye dönük planlar yapmak üzere geldiklerini belirten Lihua, "Ülkemiz son yıllarda büyük atılımlar yaptı ekonomik alanda. Bu atılımlardan en güçlü olduğumuz yönlerden biri tarımdır. Özellikle ülkenizin çok önem verdiği meyveler, başta fındık olmak üzere ve meyve kuruları konusundaki ihtiyacımız günden güne artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz kuru meyvelerin yüzde 80'ini Amerika, Kanada ve gelişmiş ülkelerden ithal etmekteyiz." diye konuştu. Luhia, "Bu ziyaretin en önemli nedenlerden biri Türkiye'nin değerli ve stratejik ürünlerinden biri olarak kabul edilen fındık ile ilgili ileriye dönük planlar yapmak. Kaynağından, tarlasından alınıp depolanıp fabrikasyon işlemlerinden geçirilip ülkemize ulaştırılıncaya kadarki işlemlerin burada yapılması ile ilgili ciddi planlarımız var." dedi.