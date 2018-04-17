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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'e 3 bin TL sigorta prim borcu olduğu için Sakarya'da hastanelerin bakmadığını iddia etti. konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Hasta işçi Cemal Derbeder'e evde sağlık hizmeti kapsamında 118 kez tıbbi işlem yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:
"İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi sürecine dayalı acil ve poliklinik hizmeti alması sırasında herhangi bir sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde hastamıza evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten bu yana 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağkur primi borcundan dolayı sağlık tesislerimizden sağlık hizmeti alamadığı bilgisi asılsızdır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir, yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca evde fizik tedavi hizmeti de almıştır."

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