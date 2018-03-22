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Sakarya İlkokulu’ndan anlamlı davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Sakarya İlkokulu 1/C Sınıfı öğrencileri kumbaralarında topladıkları harçlıklarını Afrin’deki askerlere ve şehit ailelerine destek için Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.Öğrenciler kampanya kapsamında yeteneklerini tanımak ve geliştirmek için her hafta düzenli olarak gittikleri Biga Atatürk Kültür Merkezi Seramik atölyesinde kendilerinin yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.Okul Müdürü Ayhan Demirtaş yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.Askerlerin gece gündüz kanıyla canıyla bu topraklar için mücadele ettiğini belirten Demirtaş, "1/C Sınıfı Öğrencilerimiz yeteneklerini tanımak,geliştirmek,üretken bir toplum olmak için her hafta düzenli olarak gittikleri Atatürk Kültür Merkezi Seramik Atölyesinde kendi yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek, yurt içi ve yurt dışında görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiğimize destek oldular.

Sakarya İlkokulu’ndan anlamlı davranış

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Sakarya İlkokulu 1/C Sınıfı öğrencileri kumbaralarında topladıkları harçlıklarını Afrin’deki askerlere ve şehit ailelerine destek için Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.
Öğrenciler kampanya kapsamında yeteneklerini tanımak ve geliştirmek için her hafta düzenli olarak gittikleri Biga Atatürk Kültür Merkezi Seramik atölyesinde kendilerinin yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri harçlıkları Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.
Okul Müdürü Ayhan Demirtaş yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.
Askerlerin gece gündüz kanıyla canıyla bu topraklar için mücadele ettiğini belirten Demirtaş, "1/C Sınıfı Öğrencilerimiz yeteneklerini tanımak,geliştirmek,üretken bir toplum olmak için her hafta düzenli olarak gittikleri Atatürk Kültür Merkezi Seramik Atölyesinde kendi yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek, yurt içi ve yurt dışında görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiğimize destek oldular. Bu etkinlik süresince öğrencilerimize destek olan Belediye Başkanımız İsmail Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen´e teşekkür ederiz. 1/C Sınıfımızı Canı Gönülden Kutluyoruz” dedi.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, “Sakarya İlkokulu 1/C Sınıfı öğrencileri çok güzel bir işe imza attılar. Minikler, Atatürk Kültür Merkezi seramik atölyesi ziyaretinde yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı’na gönderecekler. Miniklere, öğretmenlerine ve okul müdürümüze duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öğrencilerin yapmış olduğu kumbaraları kırarak, Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak üzere toplanan paraları sınıf öğretmeni İhsan Gezer’ e teslim ettiler.

Sakarya İlkokulu’ndan anlamlı davranış

Sakarya İlkokulu’ndan anlamlı davranış

Sakarya İlkokulu’ndan anlamlı davranış

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