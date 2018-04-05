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Sakarya merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında aranan 3 asker daha gözaltına alındı - Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 askerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 3 asker daha yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Sakarya merkezli 9 ilde 12 şüphelinin yakalanması içineş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aktif görevde bulunan 2 astsubay ile 1 uzman onbaşıyı da yakaladı.

Gözaltında bulunan 12 askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FETÖ/PDY asker Eş Zamanlı Operasyon Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturma

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