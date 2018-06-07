HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Sakarya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli ve örgüte ait evlerde kalarak askeri okul ve polis okullarına hazırlandıkları şeklinde haklarında bilgiler bulunan 8 kişi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince, Sakarya, Kırşehir, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, halen aktif görevde bulunan 1 astsubay, açıkta bulunan 4 astsubay, KHK ile Deniz Harp okulundan ihraç edilen 1 askeri öğrenci ve 4 sivil şahıs olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durumBedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de "baraj" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY 10 gözaltı mahrem askeri yapılanması sakarya Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.