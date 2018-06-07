Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli ve örgüte ait evlerde kalarak askeri okul ve polis okullarına hazırlandıkları şeklinde haklarında bilgiler bulunan 8 kişi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince, Sakarya, Kırşehir, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, halen aktif görevde bulunan 1 astsubay, açıkta bulunan 4 astsubay, KHK ile Deniz Harp okulundan ihraç edilen 1 askeri öğrenci ve 4 sivil şahıs olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.
Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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