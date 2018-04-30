Sakarya Nehri'nde ceset bulunması

Sakarya Nehri'nin Arifiye kesiminde erkek cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18 Şubat'ta Türkçaybaşı Mahallesi'nde nehirde üzerinde mermi izlerine rastlanılan ve zincirlerle ağırlık sarılı olan, Üsküdar'da yaşadığı öğrenilen Ercan Demirel'in cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde olaya ilişkin İstanbul'da 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 7, Sakarya'da ise 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir avukatın da olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden avukat M.A ile Ö.A, N.A, C.K ve A.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla ilgili firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Olay

Sakarya Nehri'nin Arifiye kesiminde, 18 Şubat'ta üzerinde mermi izlerine rastlanılan ve zincirlerle ağırlık sarılı olan erkek cesedi bulunmuştu.

Üzerinden kimlik çıkan cesedin, 28 Aralık'ta İstanbul Üsküdar'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ercan Demirel'e ait olduğu tespit edilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

