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Sakarya Nehri'nde kaybolan kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Balık tuttuğu sırada akıntıya kapılan botunu yakalamak için suya girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Sakarya'da, balık tuttuğu sırada akıntıya kapılan botunu yakalamak için Sakarya Nehri'ne giren ve kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Pamukova ilçesinde Sakarya Nehri kenarına balık tutmaya giden Suat Kara'nın (42) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme neticesinde Kara'nın balık tuttuğu sırada akıntıya kapılan botunu yakalamak için suya girdiğini ve kendisinin de akıntıya kapıldığını belirledi.

Kara'nın bulunması için Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalara, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (SAKDER) ile Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri de destek veriyor.

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