Sakarya Nehri'ne düşen 2 kişinin kaybolması

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehri'nin birleştiği Aktefek mevkisinde balık tutarken suya düşen iki kişinin bulunması için çalışma başlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Emrullah Şimşek'in cesedine, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzakta ulaştı.
Şimşek'in cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarılırken, acı haberi alan yakınları ise nehir kenarında sinir krizleri geçirdi.
Şimşek'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.
Kayıp olan Selami Torunoğlu'yu arama çalışmaları ise devam ediyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 14 Mayıs'ta bir fabrikada çalışan 4 işçi, izin günlerinde Mudurnu Çayı ile Sakarya Nehri'nin birleştiği Aktefek mevkisine balık tutmaya gelmiş, Selami Torunoğlu (24) ve Emrullah Şimşek (37), henüz belirlenemeyen nedenle nehre düşmüştü.
Torunoğlu ve Şimşek'in bulunması için AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
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