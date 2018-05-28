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Sakarya Üniversitesi rektörü, yeni üniversitenin kurucu rektörü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

SAKARYA Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Sakarya Üniversitesi rektörü, yeni üniversitenin kurucu rektörü oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Sakarya'ya yeni kurulacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurucu rektörü oldu.
Sakarya Üniversitesi'nden ayrılacak bazı fakülte ve yüksek okullarla kurulacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektör ataması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından yapıldı. YÖK, Sakarya Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın'ı üniversitenin kurucu rektörlüğüne atadı. Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın mevcut görevinin yanı sıra yeni üniversitenin rektörlüğünü yapacak. Yapılan atamayla yeni üniversitenin senato, akademik yönetim kurulu organlarının kısa süre içinde oluşturulacağı belirtildi.

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