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Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

SAKARYA Üniversitesi teknoloji ve spor bilimleri fakültelerinin öğrencileri, kentte kurulacak yeni üniversiteye gitmek istemediklerini belirterek, taşınma kararına tepki gösterdi.

Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi teknoloji ve spor bilimleri fakültelerinin öğrencileri, kentte kurulacak yeni üniversiteye gitmek istemediklerini belirterek, taşınma kararına tepki gösterdi.
Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsünde bulunan turizm, teknoloji ve spor bilimleri fakültelerinin, Arifiye ve Ferizli ilçelerinde kurulacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne taşınması kararlaştırıldı. Bu fakültelerde okuyan 28 bin öğrencinin yeni üniversiteye geçirilmesinin planlanmasına tepki gösterildi. Esentepe kampüsünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak, kararın iptal edilmesini istedi.
Grup adına açıklama yapan Teknoloji Fakültesi öğrencisi Onur Çakmaklı, fakültenin konumundan ve güzelliklerinden memnun olduklarını belirterek, "Yapılması planlanan üniversiteye teknoloji ve spor bilimleri fakültelerinin gönderilmesi söz konusudur. Bu olay, biz öğrencileri ve akademik kadromuzu derinden rahatsız etmektedir. Bilinmesi gereklidir ki şu anda Esentepe içinde kurulu düzen içinde olan fakültelerimizden ayrılmak istemiyoruz. Bu kurulu düzeni bozup, yeniden bir düzen oluşturmak külliyen bir israftır. Milyonlarca liranın siyaseten harcanmasını doğru bulmuyoruz. Kaldı ki yeni bir üniversite kurulmakla kalınmıyor. Fakültemiz yeri belli olmayan küçük kasaba havasındaki yerleşim birimlerine gönderilmeye çalışılıyor" dedi.
Öğrencilerin mağdur edildiğini savunan Çakmaklı, "Teknoloji fakültesinin yeni bir yerde kurulması en az 50 bin metrekare inşaat alanı gerek demektir. Bu da günümüz şartlarında yaklaşık 100 milyon liralık kaynak anlamına gelmektedir. Kampüs hayatını seviyoruz, teknolojinin ve bilimin ilerlemesi için tüm fakültelerin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi başımıza tek bir binada gelişemeyeceğimizin kanaatindeyiz. Bizler öğrenciler olarak kesinlikle bu kararın değişmesini istiyoruz. Üniversite ortamının kesinlikle iç içe olmasının kanaatindeyiz. Ufak bir ilçede bir başımıza bu eğitimi sürdüremeyeceğimizi bilmek bizi derinden üzmektedir" diye konuştu.

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Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisiSakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisiSakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisiSakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi

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