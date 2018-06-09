Sakarya Valiliği'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Sakarya Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen ramazan ayının birçok hikmeti olduğunu söyledi.
Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, "Evlatlarınız milletinize emanet. Şu anda milletimizin bağrında. Bu vatanı kurtardılar, burada bir arada, huzur içinde, hiçbir korku ve endişe duymadan orucumuzu açtık. Bunu elbette şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bu vatanı bize armağan eden, bugüne kadar da huzur içinde yaşamamızı sağlayan yegane gücümüz, kudretimiz şehitlerimizdir. Onların sayesinde biz buralarda rahatız, geleceğe güvenle hiçbir endişe duymadan bakıyoruz. Sabahlara kadar nöbet tutan askerlerimiz, evlatlarıyla vedalaşarak mesleğini ifa eden güvenlik güçlerimizin sayesinde rahatız." dedi.
Jandarmanın kuruluşunun 179. yılının kutlandığını anımsatan Balkanlıoğlu, jandarma ekiplerinin her zaman nöbet tuttuğunu, Türkiye coğrafyasının yüzde 92'sinin onların kontrol ve denetiminde olduğunu dile getirdi.
Emniyeten, jandarmadan, öğretmenlerden hatta savcılardan birçok şehidin bulunduğunu ifade eden Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:
"Şehit kaymakamımızın babası var burada. Evladını bu vatanın bağrına feda etmiş. Allah cümlemizin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin inşallah. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde bulundurduğu şehit ve gazilerimizin işlerini takip eden birimleri aracılığıyla her ailemizle yakinen ilgileniyorlar. Bu akşamdan da jandarmamız iftar verdiler. Biz de kendilerine her konuda destek oluyoruz. Şehitlerimiz nasıl ki milletimize emanet, bizler de sizlerin evladınızız sizler de bize emanetsiniz. Bundan dolayı her türlü istek ve dileğinizde buradayız, isteğiniz bizler için bir emirdir. Allah sizlere başka acılar göstermesin."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise şehit ailesi olmanın manevi olarak büyük bir makam ve büyük bir onur olduğunu söyledi.
Şehit ailelerine hitaben, "Rabbim sizin onurlu ve vakur duruşunuzu daim eylesin" diyen Ustaoğlu, "Rabbim hepimize böyle kutsal makamları nasip etsin inşallah. Aslında ramazan ayı yeni sayfalar açmak, ahlakı güzelleştirmek ve sevgiyi tesis etmek için bize sunulan ilahi bir fırsat. Bu mübarek günlerde yaşadığımız yoğun maneviyattan aldığımız güçle dostluğu ve kardeşliği tüm zamanlara yaymayı görev bilmemiz, bunu başarmamız gerekiyor. Bu manevi iklimin sürekli olmasını diliyorum." diye konuştu.
İl Müftü Vekili Yunus Acar'ın dua etmesinin ardından, iftar yapıldı.
İftara, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve davetliler katıldı.
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