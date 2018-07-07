Sakarya ve Düzce'de çocuk istismarına tepki

Sakarya ve Düzce'de, çocukların istismarı ve cinayetlerine tepki gösterildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Cami önünde toplanan grup, çocukların taşıdığı "Çocuğuma dokunma" ve "Yaşamak istiyorum" yazılı dövizlerle sloganlar eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Burada grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Hülya Arslan, anneler olarak seslerini duyurmak istediklerini söyledi.
Öldürülen Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın sesi olmayı amaçladıklarını belirten Arslan, "Burada anneler olarak sadece, evlatlarımızın atlayamadığı iplerin, o zalimlerin ayağına dolanmasını istiyoruz. O evlatlarımızın sesi olmak ve duyurmak istiyoruz. İçi acıyan anneler olarak devlet büyüklerimizden gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Evlatlarımız bizim için çok değerli, onları bu günlere zorluklarla getiriyoruz. Amaçsız insanların onları heba etmesini artık kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.
- "Tüm toplumu ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz"
Düzce İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği Başkanı Osman Altundal da yaptığı açıklamada, çocuk istismarı konusunun, son günlerde sıkça gündeme geldiğini ve toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.
Dünyada ve Türkiye'de sıklıkla duyulan çocuk istismarına dair haberlerin ve verilerin incelenmesi sonucunda hızla etkili tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Altundal, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan hadiselerden hareketle, çocuklarımızın ciddi bir risk altında olduğu aşikardır. Çocuklar içerisinde ise sahip oldukları özel durumlar nedeniyle yetim yavrularımız söz konusu riske daha da açıktır. Çocuk istismarı tehlikesini bertaraf etmek ve milletimizi derinden yaralayan bu elim hadiselerin bir daha yaşanmaması adına tüm toplumu ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz."
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