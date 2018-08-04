Sakarya'da 150 bin TL'lik lüks otomobili, köpekler parçaladı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, park halindeki 150 bin TL'lik lüks spor otomobilinin tampon bölümünü sokakta kedi kovalayan köpekler parçaladı. Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluşurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Serbay Baş, evinin önüne park ettiği otomobilinin yanına gittiğinde tampon kısmında parçalanmalar olduğunu fark etti. 150 bin TL'lik otomobilde oluşan hasarın neden olduğunu merak eden Baş, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını incelediğinde otomobile köpeklerin saldırdığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 köpeğin sokakta bir kediyi kovaladığı ve kedinin otomobilin altına girdiği sırada araca zarar verdikleri görüldü. Kediyi yakalayamayan köpeklerin otomobilin tampon kısmını ısırarak parçaladıkları kameraya yansıdı. Bir köpeğin araç etrafında dolaşırken diğerlerinin aracın tamponunu ısırdıkları görülürken, 3 köpeğin otomobilin altındaki kediyi yakalamak için yaklaşık 15 dakika uğraştıkları görüntüde yer aldı.

Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluştuğunu ifade eden Serbay Baş, "Aracın yanına indiğimde fark ettim, kamerayı inceledim orada anladım konunun ne olduğunu. Tampon kısmını ısırarak parçalamışlar. Ben hayvanları severim, ben de bir hayvanseverim ancak bu saldırının bir insana yapıldığını düşündüğümde zararın belki de onarılamayacak şekilde olacağını düşünüyorum. Köpekler, biz insanların dostları ancak aralarında aşırı saldırgan olanlar var. Böyle olanların barınakta rehabilite edilebileceğini düşünüyorum. 4 bin lira zararımız oluştu aracı servise gönderdik, onarılıyor şu anda. Allah beterinden korusun" dedi.