Sakarya'da, 5 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir araçtan cep telefonu, bir dolmuştan 400 lira, iş yerinden cep telefonu, bir araçtan bin 250 lira ve ziynet eşyası ile marketten 500 lira çalınması olaylarını, 25 hırsızlık suçundan kaydıyla aranması bulunan O.O'nun (21) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan O.O, üzerindeki uyuşturucu maddeyle Serdivan ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan O.O, Asayis Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, O.O'nun market, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

