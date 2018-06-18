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Sakarya'da 5 köpeğin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

SAÜ: - "Olaydan sorumlu kişi/kişilerin en kısa sürede tespit edilebilmesi için Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi ekipleri ve İlçe Emniyet mensuplarının ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır"

Sakarya'da 5 köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından sahiplenilerek günlük bakım ve beslenmeleri yapılan 4'ü yavru, 5 köpeğin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Üç yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaydan sorumlu kişi/kişilerin en kısa sürede tespit edilebilmesi için Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi ekipleri ve İlçe Emniyet mensuplarının ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Sadece kampüs sınırları içerisinde olması değil, birbirimize olduğu kadar, yaşam alanlarımızda birlikte hayat sürdüğümüz her canlıya karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak sorumlu kişi ya da kişiler tespit edildikten sonra üniversitemiz, konuyla ilgili olarak üzerine düşeni yapacaktır."

- Olay

Dün, Sakarya Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan hayvansever Sibel Arın Sezer, sabah saatlerinde kampüsteki köpekleri beslemek üzere Teknokent binası çevresine gittiğinde 5 köpeğin öldüğünü, 3 köpeğin de hastalandığını görmüş, durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan inceleme sonrasında hasta köpekler kentteki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
köpeklerin zehirlendiği iddiası sakarya

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