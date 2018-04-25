Sakarya'da arama kurtarma tatbikatı

Sakarya'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mehmetçik, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Adapazarı ilçesinde Çark Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen askeriyeye ait lojmanlar bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, 48 AFAD, 26 UMKE, 10 itfaiye, sağlık ve emniyet personeli katıldı.

Mehmetçik ve AFAD arama köpeklerinin de destek verdiği tatbikatta senaryo gereği, AFAD ve itfaiye ekiplerine bir binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı ulaştı. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, arama köpekleri sayesinde binada mahsur kalan vatandaşların yerlerini tespit etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir başka bölgede ise büyük bir deprem olduğu ihbarı alan ekipler, hızla olay yerine ulaşarak enkazda arama yaptı. Bölgeye ayrıca çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Alanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntı olup olmadığına ilişkin çalışma yapan ekipler, AFAD arama köpekleri sayesinde enkazda kalan bazı yaralı vatandaşların yerlerini belirledi.