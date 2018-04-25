Sakarya'da arama kurtarma tatbikatı

Sakarya'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mehmetçik, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Adapazarı ilçesinde Çark Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen askeriyeye ait lojmanlar bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, 48 AFAD, 26 UMKE, 10 itfaiye, sağlık ve emniyet personeli katıldı.
Mehmetçik ve AFAD arama köpeklerinin de destek verdiği tatbikatta senaryo gereği, AFAD ve itfaiye ekiplerine bir binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı ulaştı. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, arama köpekleri sayesinde binada mahsur kalan vatandaşların yerlerini tespit etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bir başka bölgede ise büyük bir deprem olduğu ihbarı alan ekipler, hızla olay yerine ulaşarak enkazda arama yaptı. Bölgeye ayrıca çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Alanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntı olup olmadığına ilişkin çalışma yapan ekipler, AFAD arama köpekleri sayesinde enkazda kalan bazı yaralı vatandaşların yerlerini belirledi.
Yaralılara ulaşmak için makinelerle betonları kıran ekipler, vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtardı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hızla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yüksek katlarda mahsur kalan yaralılar ise AFAD ekiplerince pencereden tahliye edildi.
Tatbikatı izleyen ilk ve ortaokul öğrencileri de afetlere müdahale konusunda bilgilendirildi.
- "Amacımız, olası afetlere hızlı müdahale edebilmek"
AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Sakarya'nın 1943 yılından 1999'a kadar 6 kez deprem yaşadığını söyledi.
Kentin depremde çok büyük bedeller ödediğini vurgulayan Kaşkaş, "1999 Marmara Depremi'nde sadece Sakarya'da 3 bin 819 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce insanımız yaralanmış, maddi zarar meydana gelmiştir. Dolayısıyla bütün bunlardan ders almak suretiyle AFAD olarak her an olabilecek afete hazırlıklı olmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.
Kaşkaş, bu kapsamda AFAD başta olmak üzere UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet personeliyle tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bu tatbikatta özellikle enkazda arama, enkazda köpekli arama, aynı zamanda olası afetlerde meydana gelebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntı olup olmadığını tespit etmeye yönelik KBRN ekiplerince tatbikat yapıldı. Yine gerek yangında, gerekse depremde yüksek katlarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik belli aksiyonları içeren tatbikat gerçekleştirdik. Çok da güzel ve başarılı tatbikat oldu. Amacımız, olası bir afette hızlı, etkili ve süratli müdahale gerçekleştirebilmek."
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