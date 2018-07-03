Sakarya'da asayiş

Sakarya'da jandarma tarafından geçen ay düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 309 şüpheliden 65'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla haziran ayında da huzur operasyonlarını sürdürdü.
Çalışmalarda bin 367 şüpheli ile 661 aracın sorgusu yapıldı.
Gözaltına alınan 309 şüpheliden 65'i tutuklandı, 244 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Sorgusu yapılan araçlardan 72'si ise trafikten geçici süre men edildi.
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