Sakarya'da atıklardan elektrik, gübre ve gaz üretilecek

Gereksiz yere tek bir dalın kırılmasına, tek bir çiçeğin koparılmasına rıza gösteremeyeceklerini ifade eden Toçoğlu, "Bu anlayış çerçevesinde çevre ve mevzuatını uygulama konusunda adeta seferber olmuş durumdayız. İnşa ettiğimiz kanalizasyon hatları ve atık su arıtma tesisleriyle Sakarya Nehri, Karadeniz ve Sapanca Gölü'nü kirlenmekten kurtardık. Sapanca Gölü, dünyanın en kaliteli içme su kaynaklarından biri. Karasu sahillerinde artık mavi bayrak dalgalanıyor." diye konuştu.

Tekeler Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi arkasında hayata geçirilecek projenin temel atma töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çevreyi, Allah'ın kendilerine ihsanı ve korunması gereken bir emaneti olarak gördüklerini söyledi.

"Bugün şehrimizin çevresine yapacağımız en büyük yatırımlardan biri olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Tesisimizin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

20 hektarlık alan üzerinde hayat bulacak tesisimizde, ilimizde oluşan atıkları değerlendirerek yenilenebilir enerji üreteceğiz, organik gübre elde edeceğiz ve karbon emisyonunu azaltacağız.

Proje kapsamında, biri kuzeyde, biri güneyde, biri de şehrimizin doğusunda olmak üzere üç adet aktarma istasyonu kuracağız.

Tesis faaliyete geçtiğinde inşallah, Sakarya ili sınırlarında toplanmayan ve değerlendirilmeyen atık kalmayacak."

- "Tabiata sahip çıkmalıyız"

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de Türkiye'nin hızla ilerlediğine dikkati çekerek, "Bu hizmetin şehrin geleceği açısından çok kayda değer bir proje olduğunu düşünüyorum. Şehrimle gurur duyuyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ise Allah'ın dünyayı nizam üzerine kurduğunu belirterek, "Hiçbir eksiklik yoktur. Önemli olan insanın bunu görmesi. Tabiata sahip çıkmalıyız. Doğaya zarar vermemeliyiz. Belediye başkanımızı bu çalışmasından ötürü tebrik ediyorum. Çok önemli bir tesis hayata geçiriliyor. Allah her şeyi denge üzerine yaratmış. Hiçbir şey yok olmuyor. Bugün çöpten enerji ve gübre üretmeye başlıyoruz. Yap işlet devret modeliyle yapılması da ayrıca çok önemli. Bu da çok değerli. Geçmişte çöp dağları patlamış, insanlarımız ölmüştü. Bugün geldiğimiz nokta çok değerli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, temsili butona basarak tesisin temelini attı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

