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Sakarya'da bin 354 kişi boğulmaktan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Kentin Karadeniz'e açılan kapısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde, cankurtaran ekipleri iki ayda bin 354 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde, iki ayda bin 354 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, yaz sezonunun açılmasıyla 4 Haziran'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde göreve başladı.

Boğulma vakalarına, 2 zodyak bot, 7 jet ski ve 30 kule ile anında müdahale eden 53 cankurtaran personeli, iki ayda bin 354 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, Sakarya sahillerinin Karadeniz'in en tehlikeli sahilleri ve akıntı bölgesi olduğunu belirtti.

Boğulma vakalarına karşı her zaman görevlerinin başında olduklarını aktaran Küçükosman, "4 Haziran'dan itibaren boğulma tehlikesi geçiren bin 354 vatandaşımıza müdahale ettik. 41 vatandaşımıza Kaynarca'da, bin 182 vatandaşımıza Karasu'da, 131 vatandaşımıza ise Kocaali sahillerimizde müdahale ettik. 131 vatandaşımızın hastaneye sevkini gerçekleştirirken, bin 174 kişinin ise ayakta tedavilerini yaptık." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar vakalarda hayatını kaybeden bir kişinin olmadığını vurgulayan Küçükosman, "Kötü senaryoların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz." uyarısında bulundu.

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