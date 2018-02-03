Sakarya'da bina yangını

Sakarya'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
Kaynarca ilçesi Kantar Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle binayı saran yoğun dumandan etkilenen, Vildan, Banu ve Emre Can, Ferah Karaca ile 1,5 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dumandan etkilendiği belirtilen 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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