Sakarya'da Çanakkale şehitleri heykeli açıldı

Sakarya'da, Çanakkale Zaferi'nde şehit düşen Sakaryalı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt heykel açıldı.

Serdivan Belediyesi tarafından hazırlanan anıtın belediye binası önündeki açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Çanakkale'de çok küçük yaşlarda şehit düşen askerlerin olduğunu anımsatan Balkanlıoğlu, "Onlardan biri de dedem. Dört kız çocuğu var. Eşi, beşinci çocuğuna hamile. Belki erkek olur ümidiyle beklerken seferberlik ilan ediliyor ve Çanakkale'ye gidiyor. Giderken eşine 'Ya şehit ya gazi' diyor. 'Ben dört çocuğu bıraktım, evladımı göremeyeceğim.' diye hiç yüksünmemiş. Onların anılarını hala anlatıyorlar. Savaştayken dört kızdan sonra benim babam dünyaya geliyor." diye konuştu.

Çocuklarını, eşlerini bırakıp hiç arkaya bakmadan "Ya şehit ya gazi" diyen kahramanlara hayat borçlu olduklarını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Bu kahramanlık hikayeleri, tarihi bitmiş değil. 15 Temmuz'daki kahramanları görüyoruz. Birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, şehitliği de ulaşılacak makam, mertebe olarak gördüğümüz sürece bize dünyanın en güçlü ülkeleri saldırsa dahi asla başarılı olamayacaklar. Geçmişte olamadıkları gibi bugün de olamayacaklar yarın da olamayacaklar, yeter ki bu inanç değerlerimizi kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.