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Sakarya'da çeşitli suçlardan 18 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Sakarya'da çeşitli suçlardan 18 kişi tutuklandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 12 şüpheliyle haklarında yağma, hırsızlık, bilişim yoluyla hırsızlık, yaralama ve çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan K.Ş, U.K, C.K, L.K, F.B.U ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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