Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

Sakarya'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 13 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından 19-26 Haziran'da kentin farklı bölgelerinde suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Adapazarı ilçesinde haklarında 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 7 ay 22 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Ö.T., A.B., M.Y., S.E., A.T., M.F.D., T.A., S.Ş., E.S., G.Ç., İ.U. ve H.K. ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

