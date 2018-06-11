HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kent genelinde son 10 günde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinlemiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 22 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu ayın ilk 10 gününde yapılan çalışmada, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan B.G, "hırsızlık" suçundan 8 yıl 6 ay cezası olan S.Y, uyuşturucu suçundan 7 yıl 6 ay mahkumiyeti bulunan S.G, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.N.K, "fuhuş" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan E.A, "cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan S.B, "yağma" suçundan 3 yıl 4 ay mahkumiyeti olan A.A. ile "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.

Ayrıca, "hırsızlık", "güveni kötüye kullanma", "cinsel istismar", "vergi usul kanununa muhalefet", "yaralama", "dolandırıcılık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikler tarafından tutuklandı.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
GÜNCELLEME 3- İstanbul'da fabrika yangınıGÜNCELLEME 3- İstanbul'da fabrika yangını
Yaralı pelikan tedaviye alındıYaralı pelikan tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

Enis Timuçin birleşik dünya devleti kuracağını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.