Sakarya'da çevreye rastgele ateş eden kişi yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi'nde yürüyen O.D. (32) belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. O.D'nin silahından çıkan mermiler, mahalledeki bir binanın camlarına isabet etti.
O.D'nin çevreye ateş etmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Polisin kamera görüntüleri doğrultusunda kimliğini tespit ettiği O.D, ruhsatsız tabancasıyla gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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