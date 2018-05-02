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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince istihbarat çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi üzerlerindeki sahte kimliklerle yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin Suriye Deyrizor'da terör örgütü içerisinde "sözde emir" olarak faaliyet gösterdiği, diğer şüphelilerin de Türkiye'de terör örgütü adına faaliyet yürütülmesi için para gönderme eylemlerini gerçekleştirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ operasyonu gözaltı sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)

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