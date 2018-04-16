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Sakarya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Terör örgütü adına infaz eylemleri yürüttükleri ve silahlı faaliyetler yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütü adına Irak'ta infaz eylemleri gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 2'si Iraklı, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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