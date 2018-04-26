Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

